A Genova nasce master inclusive Tourism manager, primo in Europa

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - Da Genova parte un nuovo progetto innovativo per il turismo: nasce primo master universitario di 1° livello in Europa in turismo inclusivo 'INclusive TOURism Manager' promosso da Università di Genova e Aism in qualità di opinion leader.

"Il Master viene finanziato attraverso le risorse del Progetto europeo IN-TOUR, che vede Aism ente capofila con l'obiettivo di far crescere una consapevolezza sempre più diffusa sui valori e sui vantaggi di approcci fondati sulla disabilità e diversità come fattore di sostenibilità e sviluppo in una prospettiva di innovazione, partnership, corresponsabilità", spiega l'Ateneo genovese in una nota. Il master si propone di formare il manager del turismo inclusivo, una figura professionale fornita di competenze trasversali, multidisciplinari e relative a una varietà di contesti operativi, necessarie a individuare e valutare le soluzioni tecnologiche e organizzative idonee per rendere l'offerta turistica maggiormente accessibile e inclusiva, definendo le possibili criticità da un punto di vista fisico, sociale e culturale. L'Inclusive Tourism Manager dovrà inoltre saper sviluppare idonei piani di comunicazione - interna e esterna -: per assicurare risultati di lungo periodo, partecipazione dei diversi stakeholders e chiarezza nell'operato dei membri del team di lavoro. Per raggiungere questi obiettivi, il corso prevede tre moduli formativi per un totale di 240 ore di lezione, svolte da docenti universitari, professionisti ed esperti del settore. A questi si aggiunge uno stage di 400 ore complessive presso aziende e organizzazioni attive nel comparto turistico, che sarà propedeutico alla preparazione del project work (100 ore), oggetto di discussione in sede di esame finale.

