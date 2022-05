Prostituzione in centro massaggi, sequestrato

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Un centro massaggi di Finale Ligure è stato sequestrato e alla titolare, una cinese, è stata imposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora: è accusata di favoreggiamento della prostituzione. L'operazione è stata condotta dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Savona, su richiesta della Procura, dopo le indagini dei finanzieri di Finale Ligure.

Gli accertamenti hanno permesso di raccogliere indizi per ritenere che all'interno del centro, pubblicizzato anche su siti internet con fotografie di ragazze in pose seducenti, venissero proposte durante le sedute prestazioni sessuali in cambio di denaro.

Nel corso dell'operazione è stato anche perquisito un altro centro massaggi di Alassio, legato a quello di Finale, dove sono stati sequestrati oltre 3000 euro in contanti, telefoni cellulari, personal computer e documentazione extracontabile (ANSA).