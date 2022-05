Picchiato e sequestrato per debiti di droga, due arresti

(ANSA) - ALBENGA, 04 MAG - Hanno sequestrato e picchiato e rapinato un giovane albanese perché non aveva pagato una partita di droga. I carabinieri hanno arrestato due dei quattro autori della spedizione punitiva. In manette sono finiti due albanesi di 27 e 30 anni. Altri due, fratelli di 30 e 33 anni, sono ricercati all'estero.

Il giovane era stato aggredito a dicembre mentre camminava nel centro di Loano. Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo aveva acquistato dai quattro nel 2017 mille euro di marijuana che però non aveva pagato del tutto. I quattro avevano iniziato a pretendere il pagamento con minacce e intimidazioni.

A dicembre era stato sequestrato, picchiato e rapinato. (ANSA).