Bighelli nuovo presidente di Spezia&Carrara Cruise terminal

(ANSA) - SPEZIA, 04 MAG - E' l'ingegner Andrea Bighelli il nuovo presidente della Spezia & Carrara Cruise Terminal, la società dei gruppi crocieristici Costa Crociere, MSC Crociere e Royal Caribbean che gestisce il traffico delle crociere nel porto della Spezia e di Marina di Carrara.

Bighelli succede al professor Giovanni Azzone che per vincoli statutari non ha potuto essere incaricato di un secondo mandato.

Sono stati confermati i consiglieri di amministrazione Karina Santini, Luigi Merlo e Beniamino Maltese, in rappresentanza rispettivamente di Royal Caribbean Cruise Line, MSC Crociere e Costa Crociere-Carnival Group.

L'assemblea dei soci ha anche approvato il bilancio 2021 che si è chiuso con un risultato positivo sia in termini economici che di volumi di passeggeri. "Si sottolinea - si legge in una nota - come si siano poste le basi per un ritorno alla normalità pre-pandemia già nel corso del biennio 2022-2023 e si conferma la volontà della società di rispettare gli impegni di investimento di oltre 40 milioni di euro per la costruzione del nuovo terminal crociere del porto della Spezia entro il 2027, in stretta collaborazione con l'Autorità di sistema portuale del mar Ligure Orientale". (ANSA).