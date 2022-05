'Salta' tubo dell'acqua, cede l'asfalto in zona Foce

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - E' stata ripristinata la circolazione in via Montevideo dove la notte scorsa è esploso un grosso tubo dell'acqua provocando l'allagamento della strada e un importante cedimento della carreggiata. L'episodio è avvenuto verso le 21 di ieri sera: la perdita ha provocato prima il rigonfiamento del manto stradale poi una esplosione che distrutto parte della strada provocando un grosso cratere.

Immediato l'intervento di vigili del fuoco e della polizia locale che hanno chiuso la via al traffico. Dopo un primo intervento però si è dovuti intervenire di nuovo per un ulteriore cedimento della strada che è stata nuovamente chiusa per consentire l'allestimento del cantiere. L'erogazione dell'acqua è ripresa poco dopo l'una di notte mentre il disallestimento del cantiere con la riapertura al traffico è stata possibile solo stamani. (ANSA).