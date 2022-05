Porti: Spezia-Carrara; 2022 inizia con boom trasporti su ferro

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - Più di 4,3 milioni di tonnellate di merci: è quanto movimentato dai porti di Spezia e Marina di Carrara nel primo trimestre del 2022. Cifre positive con il porto toscano in forte espansione. Complessivamente sui due scali i container hanno raggiunto quota 353.476 Teu, l'intermodalità mare-ferro è stata gestita con 2.148 treni e 32.305 vagoni. Boom del trasporto ferroviario, con 28 treni (+86,7%) e 493 vagoni (+84,6%) a Carrara, e +4%, pari a 850.038 tonnellate di Teu alla Spezia. Nello scalo toscano le crociere riprenderanno dal secondo trimestre 2022.

"I due porti sono punti di riferimento per aziende italiane ed estere - commenta il presidente Mario Sommariva -. I programmi che come Authority stiamo implementando sono rivolti ad aumentare l'efficienza logistica dei nostri porti, riducendone sempre più l'impatto ambientale e promuovendo occupazione qualificata. Lavoriamo anche in prospettiva della nostra Zona Logistica Semplificata, che una volta insediata comprenderà importanti aree logistiche, da Santo Stefano Magra alla provincia di Parma, mettendo i nostri porti al servizio di un importante e complesso sistema economico multiregionale".

Le rinfuse liquide nel porto della Spezia hanno subito una flessione di oltre il 50 per cento, con una ripresa attesa già da aprile. Alla Spezia aumenta il traffico contenitori dello 0,7%, con una accelerata nel mese di marzo. Più 2,4% nel porto spezzino per il traffico gateway, che ha raggiunto nel trimestre 321.230 TEU, mentre quello da trasbordo continua a diminuire, con una flessione del 36,1%. Aumentano i servizi intermodali del 2,5 per cento, con 2.120 i treni e 31.812 vagoni (+3,8%).

Ripresa anche per il settore passeggeri, con 15 scali nave e 20.677 croceristi.

A Marina di Carrara nel primo trimestre 2022 le performance sia dei trasporti ro-ro che delle rinfuse solide e delle merci varie segnano valori positivi. Movimentate 1.281.182 tonnellate (+76,4%) di merci, di cui 389.838 rinfuse solide (+539%) e 891.344 general cargo (+34%). Il traffico Ro-ro ha movimentato 11.113 unità, segnando un importante incremento del 74,5% sul trimestre 2021. Anche il traffico container cresce, con 23.032 Teu, + 5,4%. (ANSA).