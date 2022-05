Polizia locale Genova, festa in piazza De Ferrari

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - Macchine, bici elettriche, droni e cani antidroga schierati in piazza De Ferrari per la giornata regionale della polizia locale ligure. Oltre agli agenti di tutte e quattro le province, con tanto di picchetto, hanno partecipato tra gli altri il sindaco Marco Bucci, il prefetto Renato Franceschelli, il questore Orazio D'Anna, il governatore Giovanni Toti e il comandante dei vigili genovesi Gianluca Giurato. Nel corso della cerimonia sono state conferire anche le onorificenze per gli agenti che si sono contraddistinti per operazioni di rilievo.

"La polizia locale - ha sottolineato Bucci - è un orgoglio della città. E la città deve sentire che la polizia locale è un aiuto per la cittadinanza. E che se danno le multe lo fanno perché vogliono garantire la sicurezza delle persone".

Agenti "che sono un presidio di legalità ma anche una sicurezza per tutti" ha rimarcato Toti. "Un ruolo importante - ha spiegato il prefetto Renato Franceschelli - quello della polizia locale regionale. E oggi, a pieno titolo, fa parte di un sistema di sicurezza urbana che è l'obiettivo al quale tendiamo".

Negli ultimi mesi sono stati assunti nuovo agenti ed è stata migliorata la strumentazione in dotazione, anche da un punto di vista della tecnologia. "E' la festa di tutta la Polizia Locale regionale, il lavoro è tanto e la maggior parte non è conosciuto ai più. E' un lavoro molto delicato, impegnativo e sfidante.

Abbiamo gestito molte emergenze. Nonostante tutto siamo riusciti a migliorarci", ha concluso Giurato. (ANSA).