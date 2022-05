Finge di fare jogging ma va a rigare le macchine, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - Ha indossato pantaloncini e scarpe da tennis e si è messo a correre in corso Italia, lungomare amato dai runners genovesi. Ma l'uomo, un pensionato di 66 anni, non voleva buttare giù i chili di troppo per la prova costume. I carabinieri hanno scoperto che quella della corsa era una scusa per riuscire a rigare con una chiave le macchine posteggiate lungo la strada. A incastrare il runner le telecamere di videosorveglianza che lo hanno immortalato mentre danneggiava le auto. (ANSA).