Energia: Tar, bando Ue lecito se prima invasione Ucraina

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - La valutazione sul caro-gasolio a seguito dell'invasione dell'Ucraina fa parte delle questioni considerate dal Tar della Liguria nella sentenza che conferma la validità del bando della Regione per il servizio di trasporto scolastico nei Comuni della Liguria. Tra gli altri motivi, i giudici amministrativi hanno ritenuto lecito il bando Ue della Regione Liguria inviato alla Gazzetta Ufficiale europea "il giorno dopo l'invasione dell'Ucraina", bocciando il ricorso presentato da sette operatori privati del servizio di trasporto pubblico scolastico che contestavano il fatto che il bando non considerasse tra le altre cose anche l'impennata dei costi del gasolio. La sentenza del Tar della Liguria sottolinea che "quanto all'aumento del costo del carburante, si tratta di un evento successivo all'invio del bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (avvenuto il 25 febbraio 2022, ossia il giorno successivo all'invasione dell'Ucraina, cui è poi seguito l'incremento del prezzo del gasolio), di cui dunque la Regione non poteva tenere conto, e comunque è fatto notorio che si sia parzialmente ridimensionato nelle settimane seguenti". (ANSA).