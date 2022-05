Covid: Liguria, meno ricoveri ma 1.638 casi in più

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - Ci sono 1.638 nuovi casi i Coivi in Liguria su un totale di 11.196 tra test antigenici e tamponi molecolari che portano il tasso di positività al 14,63%. Il maggior numero di nuovi contagi si è verificato a Genova (770) seguita dalla Spezia (274(, Savona (227), Imperia (213) e Tigullio con 152 nuovi contagi. Il totale dei casi positivi è di 15.783, 411 in meno rispetto a ieri.

Calano i ricoverati che a oggi sono 310, 20 meno di ieri ma aumentano di una unità i ricoveri in intensiva, che oggi sono 17. Un nuovo paziente in più al Gaslini. Continua a calare il numero delle persone in isolamento che oggi sono 15.174, 405 in meno rispetto a ieri. Il totale delle persone guarite a oggi è di 408.710, 2.044 in più i ieri. Ci sono cinque nuovi decessi avvenuti tra il 28 e il 30 aprile: si tratta di tre uomini di età compresa tra gli 82 e gli 88 anni e due donne di 90 e 82 anni. Il totale dei morti da inizio pandemia è di 5.281.

Per quanto riguarda le vaccinazioni oggi sono state somministrate 1.644 dosi di vaccino di cui 13 dosi di vaccino a base proteica. (ANSA).