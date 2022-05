Comunali: ex assessori e civici, i 40 candidati di Vince Genova

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - Ex assessori della giunta uscente, un ex portavoce di un ministro, un ex Pd, un Italia Viva, ma accanto ai politici esperti anche molte figure della società civile. Sono stati presentati nel point di via Cairoli i 40 candidati di Vince Genova, una delle liste che sosterranno il sindaco Marco Bucci e quella che cinque anni fa era la "sua" civica. "La squadra che vince in genere non si cambia - afferma Bucci - noi abbiamo mantenuto alcuni pilastri ma introducendo alcune nuove leve, e in parte vecchie leve che diventano nuove leve", il riferimento è ad alcuni personaggi già visti appunto con altri schieramenti in passato. "La presenza di tanti ex dimostra che si può lavorare insieme se si ha la stessa idea di città, se si ha a cuore lo stesso risultato e sono molto contento che ci sia tutto lo spaccato della società civile, tutte persone intenzionate a continuare il percorso di rigenerazione di Genova". La lista Vince Genova si affianca all'altra civica, "Genova Domani", ma forte di cinque anni di radicamento sul territorio. Tra i candidati gli assessori Pietro Piciocchi (per il quale, in caso di buona performance della lista si prospetta un ritorno nel ruolo di vice sindaco) e Matteo Campora, rispettivamente al primo e secondo posto per record di deleghe, la titolare della Cultura Barbara Grosso, quella agli Affari legali Lorenza Rossi e l'ex assessore al personale Arianna Viscogliosi, che torna in lista dopo un periodo in Forza Italia. C'è l'ex portavoce del ministro Frattini e della presidente del Senato Casellati, Antonio Bettanini, l'ex presidente del municipio Ponente e consigliere comunale di Italia Viva Mauro Avvenente, l'ex consigliere del Pd (con Doria) Paolo Gozzi, l'ex Italia dei Valori Salvatore Mazzei, anche lui già seduto in aula rossa in passato. E poi politici noti come Ubaldo Borchi o Susanna De Martini, il coordinatore di Vince Genova Carmelo Cassibba, Angiolo Chicco Veroli, vicepresidente della comunità ebraica, l'ex comandante dell'esercito Liguria Gianfranco Francescon, gli imprenditori Nicola Bisso e Walter Pilloni, professionisti come Marvin Menini o Luigi D'Alessandro, e persino un ex circense campionessa di pattinaggio, Paola Fraschini. (ANSA).