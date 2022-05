Card.Bagnasco a Euroflora, fiori suggeriscono messaggio dolcezza

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - L'Arcivescovo Emerito di Genova, Cardinale Angelo Bagnasco, ha visitato questa mattina la XII edizione di Euroflora in corso ai Parchi di Nervi fino a domenica 8 agosto. Il cardinale è arrivato alle 9 e, accompagnato dal direttore di Euroflora Rino Surace, ha passeggiato tra gli straordinari giardini in mostra apprezzandone la bellezza e la cura con la quale sono stati realizzati. Poi si è intrattenuto con alcuni operatori e con gli allestitori presenti nelle proprie aree e ha accolto le numerose persone che hanno avuto il piacere di salutarlo e che gremivano anche oggi i Parchi.

Giorgio Costa, responsabile Verde di Aster, lo ha ringraziato della visita e ha messo in risalto lo speciale contributo di agronomi e giardinieri di Aster e dei circa 400 ragazzi dell'Istituto Marsano. "Da questa splendida manifestazione - ha detto Bagnasco - arriva un messaggio di bellezza e di dolcezza.

Sono questi i sentimenti suggeriti dai colori di questi fiori e che alcuni considerano evanescenti e per anime deboli, ma che invece sono una caratteristica delle persone intelligenti e forti. Dobbiamo lasciarci parlare dalla bellezza e dalla dolcezza, soprattutto in questo momento storico, perché permettono di superare le difficoltà e di convivere in pace". Il Cardinale ha detto di essere stato molto colpito non soltanto dall'esposizione dei fiori e delle piante, ma anche dall'ambiente e dal contesto in cui sono inseriti. Ha particolarmente apprezzato gli allestimenti realizzati dalla Puglia e dalla Sardegna, oltre che l'area di Murcia e il dialogo tra arte e natura nei Musei ospitati nei Parchi. "Genova - ha concluso - ha bisogno di eventi di questo tipo: la città se lo merita". (ANSA).