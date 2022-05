Successo 'Bici in asta' a Spezia, raccolti oltre 2 mila euro

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - Grande successo per la seconda edizione di 'Bici in asta', l'asta pubblica per la vendita delle biciclette abbandonate nel territorio del Comune della Spezia organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Cicli Concordia. Il ricavato di 2.101,50 euro sarà devoluto a favore della Caritas Diocesana della Spezia, per il sostegno all'accoglienza dei profughi di guerra dall'Ucraina. (ANSA).