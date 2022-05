Questionario Gaslini, Pediatri e UniGe su obesità bambini

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - La Federazione italiana medici pediatri, la Clinica Pediatrica, Endocrinologia, Ircss Istituto Giannina Gaslini e UniGe hanno sviluppato, con Helpcode Italia e Onoi - l'Osservatorio dell'Obesità Infantile in Italia, un questionario diffuso dai pediatri alle famiglie assistite, che ha l'obiettivo di descrivere e analizzare lo stato nutrizionale dei bambini italiani. L'Italia è uno dei paesi d'Europa con il più alto tasso di obesità infantile: secondo l'ultimo report di OKkio alla Salute del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20,4% è in sovrappeso e il 9,4% è obeso.

La modalità del questionario è semplice: nel corso del 2022, i genitori saranno invitati a compilarlo online per indicare le abitudini alimentari e di vita dei propri figli contribuendo quindi a sviluppare una ricerca sulla relazione tra la salute alimentare e lo stile di vita dei bambini. "Lo studio con Fimp e Helpcode - ha detto Mohamad Maghnie, direttore della Clinica Pediatrica del Gaslini, Università di Genova - permetterà di analizzare i dati sulle abitudini alimentari e dell'indice di massa corporea di un'ampia coorte di bambini e adolescenti in un periodo particolarmente critico come quello durante la pandemia.

In particolare, dati recenti dimostrano una variazione dell'indice di massa corporea che si è verificata tra i bambini americani di età compresa tra i 5 e gli 11 anni (con un aumento di 1,57,) rispetto ai giovani di età compresa tra 12 e 15 anni e a quelli di età 16-17 anni. Questi risultati, se generalizzabili, suggeriscono un aumento dell'obesità pediatrica a causa della pandemia. Allo stesso modo abbiamo osservato nel nostro Paese durante la pandemia modifiche dello stile di vita e delle abitudini alimentari, la riduzione dell'attività sportiva/sedentarietà, un maggiore tempo speso di fronte a TV, smartphone e cambiamenti delle ore/ritmo del sonno e della povertà". (ANSA).