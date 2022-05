In prova a servizi sociali tenta furto a madre paziente Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per il reato di tentato furto aggravato un 48 enne genovese pregiudicato e attualmente sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. L'uomo, entrato in un reparto dell'ospedale Gaslini, dopo aver forzato l'armadietto personale della madre di una paziente ricoverata, tentava di asportare dei beni appartenenti alla donna. L'immediata richiesta d'intervento al 112 del personale sanitario ha permesso ai militari di fermare l'uomo nei giardini del nosocomio. (ANSA).