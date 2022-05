Euroflora: al Comune di Genova 3 cargo-bike elettriche

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - Consegnate tre cargo-bike a pedalata assistita che il Comune di Genova ha vinto nell'ambito dell'Urban Award 2021 - il premio ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com, organizzato in collaborazione con Anci, Openjobmetis Spa, Intesa Sanpaolo, Bosch eBike Systems Italia e Confindustria Ancma - assegnato ogni anno al Comune italiano più virtuoso sui progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile. Le bici sono state consegnate a Nervi, in occasione di Euroflora.

"Il Comune di Genova - sottolinea Casellati - con il suo ambizioso progetto Smart Move ha fatto cambiare passo alla città. Un'iniziativa articolata e coraggiosa, partita dal basso, da associazioni di cittadini convinti della necessità di dare un volto più sostenibile alla città e che consentirà al capoluogo ligure di guardare al futuro in modo nuovo".

Due cargo-bike verranno assegnate in comodato d'uso a piccole aziende genovesi, che le useranno a turno in via sperimentale, mentre la terza sarà temporaneamente messa a disposizione di Aster, l'Azienda servizi territoriali del Comune di Genova per supportare gli interventi di manutenzione del verde pubblico, all'interno dei parchi cittadini. (ANSA).