Croce rossa, bandiera su facciata palazzo Regione Liguria

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - Questa mattina sulla facciata del palazzo di Regione Liguria è stata affissa la bandiera della Croce Rossa. La bandiera resterà esposta fino a domenica 8 maggio, Giornata Internazionale della Croce Rossa. "Siamo orgogliosi di esporre sulla facciata del palazzo di piazza de Ferrari il vessillo della Croce rossa - ha detto il governatore e assessore alla Sanità della Regione Liguria Giovanni Toti - Soprattutto in un momento come questo è ancora più evidente l'importanza dell'azione di una grande organizzazione come questa, a causa della tragedia di una guerra scoppiata a poche centinaia di chilometri da casa nostra, in Ucraina". (ANSA).