Compleanno 'Gazzettino Sampierdarenese', diffuso anche in Usa

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - Compleanno importante quello del 'Gazzettino Sampierderenese' che, con mezzo secolo di pubblicazioni ininterrotte è il più longevo periodico legato al territorio. Un mensile che viene atteso nelle edicole dai cittadini del quartiere ma che viene mandato anche in diverse parti del mondo, come Australia e Usa dove vivono sampierderenesi che chiedono di essere informati e sapere le ultime notizie della loro zona. "Il Gazzettino è stato fondato nell'Aprile del 1972 - ricorda Stefano D'Oria, caporedattore del Gazzettino e presidente della casa editrice che pubblica il giornale - e siamo al 51^ anno di pubblicazione. Se andiamo a vedere il Guinness dei primati difficilmente possiamo trovare una pubblicazione territoriale così longeva. La speranza è quella di proseguire per altri 50 anni". Per celebrare l'anniversario si è aperta una mostra, al centro civico Buranello, con le tantissime fotografie raccolte dal Gazzettino che testimoniano l'attività del giornale in questi 50 anni, e raccontano i tanti cambiamenti di un quartiere che è una sorta di città nella città. "Abbiamo visto come la delegazione è cambiata in questo mezzo secolo - prosegue D'Oria - ma anche la voglia di ricordare che vogliamo continuare a essere parte importante di Genova". Tra le iniziative anche una festa, il 21 maggio, dedicata alla città con iniziative per bambini, musica e teatro. (ANSA).