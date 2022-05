Calcio: Sampdoria; festa sui social per vittoria nel derby

(ANSA) - GUADALAJARA, 01 MAG - "Il giorno dopo è ancora più bello" ha scritto sui social Fabio Quagliarella postando la foto della squadra sotto la Gradinata Sud dopo il triplice fischio del derby. Ed è il leitmotiv delle reazioni dei giocatori blucerchiati che hanno commentato a distanza di ventiquattr'ore la vittoria della Sampdoria nel derby col Genoa.

E' c'è voglia di sfottò come la Federclubs che ha pubblicato la foto di Audero protagonista nel rigore parato a Criscito con la scritta: "Era più giusto un pareggio".

Mentre il club ha pubblicato un video con le immagini più belle e inedite della serata magica della Samp. Che ricorderà la giornata di ieri come la stracittadina perfetta: vittoria, salvezza e, di fatto, una poderosa spinta al Genoa verso la serie B.

Sull'altra sponda, il Grifone confida di poter mantenere accesa ancora una piccola speranza, ma molto dipenderà dalla trasferta della Salernitana domani sera a Bergamo con l'Atalanta, e poi dal recupero in settimana dei campani col Venezia. E dietro l'angolo c'è subito la Juventus nella sfida di venerdì sera al Ferraris. Solo la sconfitta casalinga del Cagliari col Verona ha permesso di restare ancora in corsa anche se i sardi sono davanti tre punti ma adesso la corsa è soprattutto sulla Salernitana. (ANSA).