1 Maggio: Liguria celebra la festa nelle piazze

(ANSA) - SAVONA, 01 MAG - Sono state diverse centinaia le persone che sono scese in piazza in Liguria per celebrare il 1 Maggio, la festa dei lavoratori, un momento di aggregazione in presenza dopo due anni di pandemia. "Al lavoro per la pace" è stato il tema delle iniziative unitarie di Cgil, Cisl e Uil, da quella nazionale che è andata in scena ad Assisi col riferimento alla guerra in Ucraina, a quelle liguri.

Alla Spezia era presente tra gli altri il segretario nazionale confederale Cisl Angelo Colombini, a Savona, Sanremo e Albenga, oltre che in altre città, hanno partecipato i dirigenti liguri dei tre sindacati.

Sono stati chiesti interventi per una maggiore sicurezza, meno precariato e salari più dignitosi. Le manifestazioni si sono svolte con tanta musica, cortei per le vie cittadine e comizi che hanno chiuso una mattinata per ricordare i temi principali per i lavoratori, dall'occupazione alla sicurezza sul lavoro. (ANSA).