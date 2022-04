Covid: Liguria, positivi dopo settimane sotto quota 17 mila

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Dopo settimane il numero dei positivi al covid scende sotto quota 17 mila. Ora in regione i casi sono 16946, 463 in meno rispetto a ieri. I nuovi positivi sono 1283 a fronte di 9415 tamponi (1798 molecolari e 7617 test antigenici). Il tasso di positività è del 13,62%, mentre a livello nazionale è al 14%. I nuovi casi sono 573 nell'area di Genova, 207 nello Spezzino, 200 nel Savonese, 172 nell'Imperiese, 127 nel Tigullio, 4 non sono residenti in regione.

Gli ospedalizzati sono 330, uno meno di ieri, con 14 in terapia intensiva. Tra i ricoverati 8 sono Gaslini, 2 in più rispetto al giorno precedente. I guariti sono 1742.

Quattro i morti: due nello Spezzino risalgono a gennaio e febbraio scorsi. Da inizio pandemia i morti sono 5273.

In isolamento domiciliare ci sono 16508 persone, 174 in meno rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 948 dosi di vaccino, 5 sono proteici. (ANSA).