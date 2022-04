Comunali: Genova; c'è Bogetti (Italia Nostra) con Dello Strologo

Spicca il nome di Ermete Bogetti, 70 anni, già magistrato presso la Corte dei Conti e pubblico ministero, dirigendo l'Ufficio come Procuratore regionale presso la Procura, tra i candidati della Lista Europa Verde con Sansa - Linea Condivisa, a sostegno del candidato sindaco Ariel Dello Strologo. In pensione dal 2017, Bogetti è stato nominato presidente di Italia Nostra Genova per l'impegno che ha sempre dedicato alla tutela dell'ambiente.

"Dalla varietà all'inclusività: è il lavoro che dobbiamo fare tutti insieme, con la coalizione e con le liste. Questa lista mi rende orgoglioso e ottimista, candidati di ogni età, provenienza di nascita e di quartieri, esperienze professionali e di vita variegate - commenta il candidato sindaco Ariel Dello Strologo -. Genova è una città che può definirsi multietnica e multiculturale. Ma è ancora troppo poco inclusiva. L'obiettivo fondamentale che ha unito le diverse anime della coalizione, l'idea di combattere le diseguaglianze, si raggiunge ricompattando la comunità, le persone".

Insieme ai candidati, hanno partecipato all'evento, organizzato al teatro La Claque, i referenti politici che hanno dato vita alla lista: Ferruccio Sansa e Selena Candia per la Lista Sansa, Gianni Pastorino e Rossella D'Acqui per Linea Condivisa, Simona Simonetti e Luca Amato per Europa Verde.

(ANSA).