Cantieri: Seabourn Pursuit a Genova per allestimento finale

E' arrivata a Genova Seabourn Pursuit, la seconda nave "expedition" extra lusso firmata dai cantieri T.Mariotti, per iniziare la fase di allestimento finale prima dell'entrata in servizio nel 2023. La nave, lunga 127,2 metri, larga 36,8, come la gemella è costruita in modo da poter affrontare viaggi di esplorazione, anche in Antartide, e offrire contemporaneamente l'esperienza di lusso di una piccola nave con l'aggiunta di tutti i comfort e un'ampia gamma di attività e di escursioni guidate da un team di 26 esperti tra scienziati, studiosi e naturalisti.

Dotata inoltre di 24 zodiacs, per permettere a tutti gli ospiti di uscire in escursione in una volta sola, è arrivata a Genova accompagnata dal rimorchiatore Sea dream da Trieste, dove lo scafo era giunto il 22 aprile dopo aver lasciato il cantiere di costruzione Cimar di San Giorgio di Nogaro. Già dotata di motori, generatori e delle principali attrezzature della sala macchine, la nave dovrà ora essere rifinita in vista della consegna e della prima crociera inaugurale. "Un traguardo importante perché significa che siamo un passo più vicini al completamento" commenta Josh Leibowitz, presidente di Seabourn.

Nel cantiere genovese T.Mariotti, Seabourn Pursuit raggiunge la gemella Seabourn Venture che ha iniziato nei giorni scorsi le prove in mare nel porto di Genova. (ANSA).