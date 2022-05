Alla Samp il derby salvezza, è incubo Genoa

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Finisce con Criscito in lacrime sotto la Nord dopo il rigore sbagliato al 51' st che poteva dare il pari al Genoa, il derby della Lanterna che era diventato un derby-salvezza. La stracittadina se la prende la Sampdoria grazie ad un gol di Sabiri e alla parata di Audero sul rigore.

La sconfitta suona come una condanna per il Genoa mentre per i blucerchiati sa di salvezza raggiunta. Quanto accaduto in pieno recupero ha dell'incredibile, con Audero sugli scudi. Il portiere sampdoriano spesso sul banco degli imputati ha salvato i suoi sul rigore di Criscito assegnato dopo l'intervento della Var per un tocco di mano di Ferrari. Prima la partita era stata interrotta per alcuni minuti per lancio di fumogeni proprio verso la porta di Audero.

La Sampdoria vince giocando forse la sua miglior partita della stagione. La sconfitta del Cagliari e il raggiungimento di quota 33 in classifica regalano una salvezza quasi certa. E se Audero ha blindato la porta, la vittoria porta la firma di un ragazzo, Sabiri, cresciuto lontano dai riflettori e che fino a gennaio scorso era in B con l'Ascoli. Ora è l'eroe Sampdoriano per un gol in un derby che mai come questo era stato della paura, con entrambe le squadre impegnate nella lotta per la salvezza.

La Sampdoria parte forte e dopo due minuti Candreva manda al tiro Sensi. Scampato il pericolo il Genoa inizia a fare la gara con il consueto pressing che i padroni di casa però controllano senza troppi problemi. La prima occasione dei rossoblù al 20' grazie ad una conclusione da fuori di Amiri che Audero respinge con qualche difficoltà. Per il Genoa è il momento migliore che la Sampdoria spezza passando in vantaggio. Cross di Candreva che attraversa tutta l'area, dalla parte opposta raccoglie Augello che rimette teso in mezzo, Sabiri si inserisce da dietro sorprendendo Badelj e Ostigard e batte Sirigu. La squadra di Blessin al 35' va vicino al pareggio: cross di Sturaro, Ekuban di testa cerca l'angolino palla che sfiora il palo. Il Genoa combatte, ma la Sampdoria è in palla e come mai ha idee concrete di gioco, difende e riparte come non ha mai fatto. Blessin perde Sturaro per infortunio, dentro Portanova, e nel recupero su traversone di Candreva Sabiri è pronto sul secondo palo ma Sirigu respinge il suo colpo di testa.

Blessin si affida a Criscito che subentra a Vasquez e Genoa che cerca il pareggio ma sotto porta è sempre sterile, male di stagione. Così si scopre alle ripartenze blucerchiate. Nel finale succede di tutto: in pieno recupero il Var vede un tocco di mano di Ferrari su azione del Genoa. Maresca viene richiamato al monitor e assegna il penalty che Audero para a Criscito regalando una vittoria fondamentale nella corsa salvezza. I rossoblù rimangono a tre punti dal Cagliari quart'ultimo e possono ancora sperare, i blucerchiati hanno messo una seria ipoteca sulla salvezza. (ANSA).