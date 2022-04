Falsi documenti per ottenere cittadinanza, tre arresti a Savona

(ANSA) - SAVONA, 29 APR - Producevano falsi documenti per fare ottenere la cittadinanza italiana a cittadini brasiliani.

Per questo la polizia di Savona ha arretato tre persone italiane accusate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini della squadra mobile, con ala collaborazione della polizia locale, sono partite nel corso del 2021. Secondo le accuse i tre arrestati, in concorso con una donna, già sottoposta a fermo mentre tentava di lasciare il territorio italiano, producevano documenti falsi per procurare illegalmente l'ingresso e la permanenza di stranieri, principalmente di nazionalità brasiliana.

Nell'ambito dell'attività sono stati sequestrati numerosi timbri, tutti opportunamente fabbricati, che venivano utilizzati per creare i documenti fittizi degli stranieri, che dichiaravano negli uffici anagrafe dei comuni, dopo aver ottenuto la residenza, di possedere un avo italiano e quindi di aver diritto alla cittadinanza italiana jure sanguinis. (ANSA).