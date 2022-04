Esaote chiude il 2021 con 4 mln di utile, crescita del 303%

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - Esaote, azienda di prodotti biomedicali, chiude il bilancio di gruppo 2021 con un fatturato consolidato a 231,3 milioni di euro, il 5,3% in più rispetto al 2020, un risultato operativo a 9,4 milioni (+2,9%) e un utile netto consolidato che raggiunge i 4 milioni di euro, in crescita del 303,2% rispetto al milione del 2020.

"Il 2021 è stato un anno estremamente positivo per il gruppo che ha ottenuto importanti risultati sui mercati internazionali, riuscendo a coniugare la crescita con nuovi investimenti.

Rispetto al 2020, anno in cui la pandemia ci ha costretto a rivedere in modo significativo ed improvviso le nostre strategie, nel 2021 siamo cresciuti in maniera omogenea sia per linea di business che per aree geografiche" commenta Franco Fontana, ceo di Esaote. Cresce il risultato operativo del gruppo che si attesta a 9,4 milioni di euro, + 2,9% sull'anno precedente, margine operativo lordo a 32,2 miliardi. Nel settore dei sistemi a ultrasuoni, i ricavi sono aumentati di circa il 5%, trainata dai nuovi ecografi carrellati di fascia medio-alta lanciati nel corso dell'anno. Nel settore delle risonanze magnetiche dedicate e aperte i ricavi sono cresciuti del 39,8% ed è aumentata del 5,5% la linea di business dei software dedicati alla diagnostica per immagini. Crescono infine del 6,3% i ricavi di vendita del Global Service. Sui mercati internazionali, che rappresentano complessivamente circa il 70% delle vendite, pesano maggiormente Europa Occidentale (19,6%), Nord America (14%) e Cina (13%).

L'Italia si conferma il mercato principale. Crescono con percentuali importanti quelli dell'Asia-Pacifico, America Latina, Est Europa e Medio Oriente. (ANSA).