Cresce uso carrozzine trekking per disabili, al via corsi

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - Una nuova carrozzina monoruota da trekking per disabili è stata donata al Club Alpino Italiano della Liguria dal Fondo-Escursionismo "Marno Revello". Lo annuncia la Regione spiegando che le richieste di utilizzo sono numerose al punto da rendere indispensabile il concomitante avvio di corsi Cai propedeutici all'utilizzo degli ausili meccanici da fuoristrada. Il corso, in programma dal 7 maggio al 18 giugno, prevede 8 ore di lezioni teoriche via web e 8 ore di esercitazione sul campo. La pratica a Ponente si terrà a Cervo (Imperia) l'11 giugno (dalle 9 alle 16) nel parco comunale del Ciampà, mentre a Levante è fissata per il 18 giugno (sempre ore 9-16) presso il Colle del telegrafo nel Parco delle Cinque Terre.

"L'iniziativa del Club Alpino Italiano è lodevole. Di retorica sull'inclusività, sull'accessibilità se ne fa tanta.

Poi ci sono i progetti, quelli veri, che portano la nostra comunità e lo Stato stesso verso un futuro di reale inclusione e vera accessibilità - dichiara il ministro alle Politiche della Disabilità Erika Stefani -. Un progetto frutto di condivisione perché la disabilità necessita di fare rete: non vi è una sola Amministrazione dello Stato, un solo Ente che possa intervenire e dare dei risultati fattivi se non quando si lavora in sinergia, dato che il mondo delle disabilità è trasversale".

"La Regione Liguria collabora sinergicamente dai primi anni '80 col Cai e potenzia le diverse attività di riscoperta in piena sicurezza - spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing territoriale Alessandro Piana - tramite nuove partnership per la divulgazione e l'informazione, come quella di recente formazione tra lo "Sportello della Montagna" e quello regionale "Liguria informa". Allargare sempre più il versante green e l'unicità naturalistica della Liguria alle persone con problemi deambulatori è doveroso. Il corso del Cai sensibilizzerà i partecipanti verso il concetto del "prendersi cura" a 360 gradi". (ANSA).