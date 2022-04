Covid: Liguria, 1334 nuovi casi, calano ospedalizzati e positivi

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - Sono 1334 i nuovi positivi in Liguria su 9104 tamponi (2149 tamponi molecolari e 6955 test antigenici). Il tasso di positività è del 14,65% mentre a livello nazionale è 15,4%. I positivi sono 17409, 65 in meo rispetto a ieri. I nuovi casi sono 593 nell'area di genova, 237 nello Spezzino, 207 nel Savonese, 182 nell'Imperiese, 108 nel Tigullio, 7 non sono residenti in Liguria. I guariti sono1394.

In calo gli ospedalizzati: sono 331 (14 in terapia intensiva), 14 in meno. I morti sono cinque, di questi due sono del dicembre scorso segnalati dalla Asl spezzina. Tra i morti c'è un uomo di 47 anni deceduto il 27 aprile al San Martino. Da inizio pandemia i morti sono 5269. In isolamento domiciliare ci sono 16682 persone, 44 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1187 dosi di vaccino, tra queste 4 sono di vaccino proteico (ANSA).