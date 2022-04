Comune Spezia, morto l'ex assessore Diego Del Prato

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 APR - E' comparso questa mattina all'età di 49 anni Diego Del Prato, membro dell'assemblea nazionale di +Europa, di cui era coordinatore spezzino, e già assessore alla cultura del Comune della Spezia dal 2012 al 2014 sotto la seconda amministrazione Federici. Nato a Milano, si era trasferito alla Spezia da diversi anni. Nella sua attività di storico, aveva indagato i rapporti tra la Spezia ed il Ducato di Milano durante il Rinascimento, rintracciando presso l'Archivio di Stato del capoluogo lombardo i documenti che attestavano la costruzione, nel corso del Quattrocento, di un primo arsenale marittimo in città durante la dominazione sforzesca. Attivo in politica, prima con Sinistra Ecologia e Libertà e in seguito con +Europa, in questi giorni era impegnato nella campagna elettorale a favore della candidata sindaca Piera Sommovigo. Le sue condizioni di salute erano peggiorate a partire dalla scorsa estate.

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha espresso "profondo cordoglio a nome suo e della città tutta. Una perdita dolorosa che colpisce tutta la nostra comunità: alla famiglia giungano le condoglianze dell'amministrazione e della città tutta". (ANSA).