Comunali: Genova; Tajani, contenti appoggio Iv a C.destra

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - "Siamo contenti dell'appoggio di Italia Viva al centrodestra alle elezioni comunali a Genova, è un fatto positivo, vuol dire che una parte della sinistra non si riconosce più nelle politiche della sinistra, l'appiattimento del Pd sulle posizioni del M5S creano molti malumori". Così il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani interviene all'apertura della campagna elettorale di Forza Italia per le elezioni comunali a Genova, dove sostiene il sindaco uscente Marco Bucci. Secondo Tajani il caso di Italia Viva a Genova dimostra "l'esistenza di elettori e rappresentanti della sinistra che non vogliono seguire strade populiste, la grande alleanza Pd-M5S crea reazioni negative nel campo della sinistra, quindi tanti elettori di sinistra finiranno per votare i candidati del centrodestra". (ANSA).