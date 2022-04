Comunali Genova: folla a inaugurazione point coalizione di Bucci

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - Centinaia di persone all'inaugurazione del point di coalizione per il candidato sindaco Marco Bucci. In largo XII Ottobre tutti i vertici locali dei partiti, candidati al consiglio e ai municipi, sostenitori e attivisti delle varie liste si sono dati appuntamento tra palloncini e focaccia per inaugurare il locale dove ogni giorno si potranno tenere incontri, conferenze e riunioni organizzative. Il nuovo point, dopo quello inaugurato dalla lista del sindaco Vince Genova in galleria Mazzini, è a pochi passi da quello, più ridotto, dove cinque anni fa è stata lanciata la corsa dell'allora manager Bucci. "Cinque anni fa ricordo che i genovesi erano tristi, il sindaco di allora diceva che bisognava gestire il declino - ha detto Bucci - noi avremo invece un futuro di crescita, sei miliardi da spendere, ed è questo il messaggio che dobbiamo lanciare, fiducia nel futuro, noi non siamo quelli che non hanno chiuso il buco del parcheggio sotterraneo del San martino, non siamo quelli che per 25 anni non sono riusciti a trasformare Corso Sardegna, non siamo quelli che non cambieranno il trasporto pubblico, noi lavoriamo per la città e le nuove generazioni e il 12 giugno sarà un successo, in modo da avere due settimane in più per lavorare per Genova".

Sono intervenuti il coordinatore di Forza Italia Carlo Bagnasco, Stefano Balleari per Fratelli d'Italia, Edoardo Rixi per la Lega e Umberto Calcagno commissario dell'Udc in Liguria, oltre al governatore Giovanni Toti.

Toti ha lanciato un messaggio di unità dopo alcune frizioni dei mesi scorsi sulla leadership della colazione. "Il derby sarà quello che giocheranno domani Genoa e Sampdoria a Marassi, alle quali auguriamo il meglio, qui l'unica partita è quella che giochiamo tutti insieme e l'unico risultato è la vittoria al primo turno, siamo tantissimi ed è già di buon auspicio, ricordo quando cinque anni fa, a pochi metri da qua, abbiamo lanciato l'avventura un po' sconsiderata di conquistare la città di Genova dopo aver riconquistato la Regione, possiamo dire non solo che ce l'abbiamo fatto ma anche che abbiamo cambiato la storia di questa città". (ANSA).