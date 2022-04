Ciclismo: a Sanremo mostra da velocipide a bici da corsa

(ANSA) - SANREMO, 29 APR - "Dal velocipede alla bicicletta da corsa" è il titolo di una mostra in programma al forte di Santa Tecla a Sanremo dal primo maggio al 5 giugno. Un evento che cade in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia di ciclismo, la cui tredicesima tappa, il 20 maggio, partirà da Sanremo e arriverà a Cuneo. In esposizione 21 esemplari della collezione privata On the Bicycle di Beatrice Cozzi Parodi, presidente dell'omonimo Gruppo. Tra questi la 'Littorina', ha spiegato Fulvia Proia, del gruppo Cozzi Parodi, realizzata durante la seconda guerra mondiale. Ci sono due esemplari: uno maschile esposto nel Forte e uno femminile che si trova nella vetrina di un negozio di via Matteotti. La sua particolarità è che in periodo di ristrettezze, venne costruita in legno anziché in ferro". Si parte dal 1886 per arrivare al 1988 con una bici da corsa appartenuta a Francesco Moser. "Saranno visibili eccezionali cimeli che raccontano e documentano la storia, lo sviluppo e l'influenza sui costumi sociali della geniale invenzione - prosegue Alberto Parodi, direttore forte di Santa Tecla per conto della direzione regionale musei della Liguria -.

Saranno anche esposte una Legnano corse del 1960, una Bianchi del 1924 e una Umberto Dei del 1935, a ricordo delle prime edizioni del Giro d'Italia a cui questi marchi si accostarono a partire dal 1911".

Tra gli eventi collaterali l'esposizione della bicicletta "Santamaria", con cui Gino Bartali concluse la sua carriera, prestata dal Museo del Ciclismo Gino Bartali. Maurizio Bresci, curatore del museo del Ciclismo, incontrerà giovani atleti e appassionati per raccontare la storia del campione. "In occasione del Giro d'Italia - ha affermato l'assessore alla cultura Silvana Ormea - avremo il piacere di celebrare un grande atleta del passato, Francesco Moser". Il Gruppo Cozzi Parodi in collaborazione con i Lions Aild consegnerà una targa commemorativa in segno di apprezzamento per i risultati raggiunti in ambito sportivo e i valori di correttezza, umanità e sportività che rappresenta. (ANSA).