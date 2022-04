Celle dedica incontri letterari a Fenoglio, poi Verga e Kerouac

Questa sera alle 21 00 e domani alle 16 30, presso il Centro sociale di Mezzalunga di Celle Ligure (Savona), si terranno due conferenze dedicate a Beppe Fenoglio (1922-1963) , in occasione del centenario della nascita. Relatrice è la professoressa Mariarosa Masoero, già a Celle, nell'estate 2020, per il mini-convegno su Cesare Pavese.

E' un omaggio che si vuole dedicare a Beppe Fenoglio, spiega Giorgio Siri, assessore alla Cultura, "questo grande scrittore, comunque una personalità di primo piano nella narrativa del Secondo Dopoguerra, anche per la familiarità e la prossimità di territorio che ci legano al basso Piemonte, cui la vena e l'ispirazione di Fenoglio, anche più di Pavese, sono strettamente legate, pur nel respiro letterario che, per il traduttore dall'inglese Fenoglio, va ben oltre i confini nazionali e trova eco nella letteratura americana".

E' il primo degli appuntamenti letterari che il Comune di Celle ha in programma: prendendo a spunto i "centenari", di nascita o di morte si parlerà, il 13 maggio, di Giovanni Verga (1840 -1922), il 3 giugno di Jack Kerouac (1922-1969), il 23 giugno di Pier Paolo Pasolini (1922-1975), il 18 e 19 luglio di Marcel Proust. A Pasolini verrà dedicata pure una serata cinematografica e il ricordo di Proust, per gli amanti di musica, si farà coincidere con una serata musicale, il 23 luglio, in cui Alessandro Solbiati, compositore e conduttore radiofonico, a Celle per il terzo anno, parlerà, in occasione del centenario della nascita, di Cesar Franck (1822-1890), compositore che aleggia parecchio nella "Recherche" proustiana.

