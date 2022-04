Causano incidente mentre fanno gara clandestina di auto

(ANSA) - SPEZIA, 29 APR - Gareggiano a folle velocità lungo la strada comunale dello Spezzino e si schiantano contro un ignaro automobilista che se li è ritrovati davanti. I carabinieri hanno denunciato due ragazzi di 20 anni, di origini Sinti, che ieri pomeriggio si sono sfidati lungo la strada che da Luni porta a Marinella. I due, rispettivamente a bordo di una Mini Cooper e di una Volkswagen Polo, sono stati denunciati. I militari non escludono che i due avessero scommesso anche dei soldi. Tutti quanti sono rimasti feriti in modo non grave. I carabinieri di Ameglia hanno sentito diversi testimoni che hanno confermato come i due si stessero sfidando in una gara di velocità. Uno dei due è risultato anche con un tasso alcolico superiore al limite consentito e per questo è stato denunciato anche per guida in stato di ebbrezza. I militari hanno ritirato le patenti ai due e sequestrato le auto oltre che i telefonini.

Non è escluso che stessero anche facendo un video da pubblicare sui social. (ANSA).