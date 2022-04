Superbarocco, a Savona mostra con ceramiche di Guidobono

(ANSA) - SAVONA, 28 APR - All'interno del progetto Superbarocco, che vede nella mostra di Palazzo Ducale di Genova "La forma della Meraviglia" il suo principale evento, inaugurata a Savona, al Museo della Ceramica, la mostra "Superbe Maioliche.

Guidobono e lo splendore del Barocco a Savona". Realizzata dalla Fondazione Museo della Ceramica con il supporto della Fondazione Agostino De Mari e con il patrocinio del Comune di Savona, la mostra porterà i visitatori alla scoperta della vita e delle opere di uno dei più importanti protagonisti del Barocco ligure: il savonese Bartolomeo Guidobono (Savona 1654 - Torino 1709). La mostra sarà dedicata alla ricostruzione dell'attività artistica di Guidobono a Savona, attraverso le ceramiche presenti nella collezione savonese: le opere esposte sono 26 di proprietà del museo e 9 pezzi che arrivano da collezioni private.

Anche il Museo Diocesano di Albenga porta sotto i riflettori la ricchezza del patrimonio barocco con la mostra diffusa Onde Barocche, presentando 23 capolavori provenienti dalle raccolte della Diocesi di Albenga-Imperia, per la prima volta in dialogo collettivo a restituire la ricchezza e la vitalità artistica del periodo compreso tra il 1600 e il 1750. "Una grande prova del nostro museo - commenta l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro - che mostra, ancora una volta, di avere opere che il mondo ci invidia e che in questa esposizione vengono viste per la prima volta in assoluto dal pubblico. L'arte ceramica della città di Savona deve tornare a far parlare di sé e lo può fare con un grande lavoro di sinergia con le Albisole e Celle Ligure, ma anche con un importante rilancio del suo museo a livello internazionale". "È nel periodo del Barocco che l'arte è stata molto florida a Savona - ricorda Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari - Vogliamo rappresentare sempre meglio il patrimonio della città: attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio la Fondazione raggiunge il suo obiettivo di favorire lo sviluppo economico del territorio". (ANSA).