Presidio rete associazioni davanti Anci contro ddl concorrenza

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - Un presidio in piazza Matteotti, davanti alla sede di Anci Liguria, che si è concluso con la consegna di una lettera per chiedere all'associazione ligure dei comuni di prendere una posizione chiara nei confronti dei disegni di legge sull'Autonomia Differenziata e sulla Concorrenza e il Mercato. È stato questo il segnale che il Coordinamento Ligure nato per fermare questi disegni di legge, composto da una rete di associazioni che vanno dai Movimenti per l'Acqua ad ATTAC, da Medicina Democratica, all'Associazione Giuristi Democratici, ha voluto dare.

"Chiediamo all'Anci regionale di prendere posizione contro questi disegni di legge - spiega Roberto Melone, del coordinamento ligure movimenti per l'acqua - quello su concorrenza e mercato che stravolgerà i comuni come li abbiamo conosciuti togliendo la gestione dei servizi pubblici locali, e quello sull'autonomia differenziata che demanda alle regioni tutta una serie di questioni, dall'ambiente al lavoro, creando differenze tra le diverse parti del territorio. Sono due cose che da un lato tradiscono il referendum del 2011 su acqua e servizi pubblici locali e creano diseguaglianze sociali inaccettabili a fronte della crisi economiche, della pandemia e della guerra - ha concluso -. Si va in una direzione diametralmente opposta rispetto a ciò che si dovrebbe fare".

