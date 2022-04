Perquisizioni università: tra indagati ex legale medici novax

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - C'è anche l'avvocato Daniele Granara tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Genova per una serie di concorsi truccati a Giurisprudenza. Granara, amministrativista, è noto per essere uno degli avvocati prediletti dai comitati di varia natura, dagli ambientalisti ai notav. Recentemente si è occupato delle cause novax presentando il ricorso al Tar di oltre 400 sanitari contro l'obbligo vaccinale. Granara era stato in passato anche coinvolto in un'inchiesta sulla discarica di Castiglione Chiavarese nel levante: condannato in primo grado era stato poi assolto in appello. Secondo gli investigatori Granara, che era ricercatore a tempo indeterminato presso l'Università , avrebbe ottenuto il posto da professore associato grazie a diversi stratagemmi attuati insieme colleghi 'amici'. Tra questi la conoscenza in anticipo dei membri della commissione del concorso e il posticipo del bando stesso per consentire all'avvocato di conseguire un'abilitazione che non aveva ancora e che era indispensabile per il concorso (ANSA).