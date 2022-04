Caro bollette, bonus Iren a famiglie svantaggiate

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Iren erogherà un bonus alle famiglie più svantaggiate per il grave disagio provocato dal caro bollette nei territori in cui viene erogato il servizio di teleriscaldamento. Sono interessate Torino e l'hinterland, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Genova. Per i nuclei familiari fino a quattro componenti e con Isee fino a 12.000 euro il bonus sarà pari a 536 euro, oltre quattro componenti e con Isee fino 20.000 euro sarà pari a 747 euro. Le procedure partono oggi a Parma e a Reggio Emilia, nei prossimi giorni nelle altre città.

