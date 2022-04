Anziano evita furto con tecnica abbraccio e chiama carabinieri

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 APR - Un pensionato di 81 anni è riuscito ad allontanare una donna che stava cercando di derubarlo del Rolex con la tecnica dell'abbraccio. E' successo in centro alla Spezia. L'anziano, che stava andando all'edicola, è stato avvicinato da un uomo alla guida di una station wagon scusa che gli ha chiesto l'ora e alcune indicazioni. Poco dopo il pensionato è stato avvicinato da una donna che, con scuse e altri pretesti e presentandosi come badante in cerca di lavoro, ha tentato più volte di abbracciarlo nel tentativo di sfilargli il Rolex. Tentativi che l'anziano è riuscito ad arginare respingendola e costringendola ad allontanarsi. Realizzato di essere stato vittima di un tentativo di furto con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio, l'uomo ha chiamato subito i Carabinieri della Spezia che si sono precipitati sul posto. Raccolte le prime indicazioni fornite dalla vittima i carabinieri hanno poco dopo intercettato la station wagon che non aveva ancora lasciato la zona.

A bordo è stato fermato e identificato un ragazzo romeno di 23 anni residente in un campo nomadi in Lombardia, che sul sedile posteriore trasportava il figlioletto di 2 anni. La donna, identificata quale compagna del ragazzo e madre del bambino, è risultata avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio proprio con la tecnica dell'abbraccio in danno di anziani, consumati perlopiù nelle regioni del nord Italia negli ultimi anni. Sulla base di quanto raccolto i due sono stati denunciati in stato di libertà, per tentato furto aggravato in concorso tra loro. I due saranno segnalati anche al Tribunale per i Minorenni per attivare idonei strumenti a tutela del bimbo dai rischi cui può essere esposto nel trovarsi al seguito di genitori impegnati a commettere reati. Per evitare che possano commettere ulteriori reati in zona, inoltre, è stata richiesta al Questore l'emissione di un foglio di via al fine di evitare che possano ritornare nei comuni di questa provincia. (ANSA).