Incendi: 5 denunce per il rogo di 22 ettari nell'Imperiese

Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri forestali con l'accusa di incendio colposo per due roghi che hanno interessato nel mese di aprile la provincia di Imperia, nei quali sono bruciati complessivamente circa 22,5 ettari di vegetazione. Sono state segnalate alla procura tre persone, il proprietario di un terreno e due suoi collaboratori, per l'incendio divampato l' 8 aprile in località Beuzi, sopra Sanremo, nel quale è rimasto seriamente danneggiato un canile. Per fortuna gli animali erano stati messi in salvo prima dell'arrivo delle fiamme. In questo caso, il disastro è stato provocato dal rogo, poi scappato di mano, di alcuni scarti vegetali. Le fiamme hanno divorato 20 ettari di uliveti incolti, pineta di pino d'Aleppo e macchia mediterranea.

Due persone sono state denunciate invece per l'incendio di Poggi, sopra Imperia, divampato il 17 aprile. Nei guai sono finiti due uomini che avevano bruciato residui vegetali per conto del proprietario del terreno, che però è risultato assente al momento dell'accaduto. L'incendio bruciò circa due ettari e mezzo di uliveti e sterpaglie. (ANSA).