Da Comune Genova piano riqualificazione Sampierdarena

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - "Nel 2020 abbiamo lanciato il piano integrato Caruggi per riqualificare il centro storico ed è un progetto in continua evoluzione, oggi lanciamo il piano Sampierdarena, con una notevole quantità di fondi e con programmi in parte giù avviati e che aumenteranno molto la vivibilità del quartiere. E' un recupero a 360 gradi che porterà benefici non solo per gli abitanti ma anche per il tessuto commerciale e per i lavoratori che frequentano quella parte di città". Così il sindaco di Genova Marco Bucci presentando con gli assessori al Pnrr e all'Urbanistica Pietro Piciocchi e Simonetta Cenci la lunga serie di progetti per Sampierdarena, il Campasso e parte della Valpolcevera che dovranno essere realizzati nei prossimi anni. "Quelli legati ai fondi Pnrr, 91 mln di euro, entro la fine del 2025", precisa Piciocchi.

Complessivamente il piano integrato vale 218,5 mln di cui 91 mln da Pnrr legati a una delibera di giunta recentemente approvata e a 14 progetti innovativi. Tra questi il più consistente è quello per la copertura di lungomare Canepa, 40 mln, con la realizzazione di un parco urbano sul tetto del tunnel. "Ma ci sono vari livelli di intervento - ha detto Cenci - da quello che sarà il parco del Polcevera, sotto il nuovo ponte, scenderemo verso mare, andremo dalla valorizzazione degli edifici, come alcune ville storiche, e degli spazi pubblici, come i voltini della ferrovia, per insediare attività di carattere sociale, alla creazione di nuovi parcheggi per ridurre l'impatto delle auto, la mitigazione con nuovi spazi verdi e impianti sportivi dedicati ai giovani sul territorio". Gli altri fondi riguardano progetti in parte già avviati. Dei 218 mln , 58 andranno per la nuova viabilità tra Campasso e via Fillak e per il recupero dell'ex mercato ovoavicolo al Campasso. Tra gli obiettivi del Comune, in collaborazione con la struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Polcevera, anche quello di aprire un dialogo con i privati proprietari di alcuni immobili decadenti o non utilizzati per provare a trasformarli in parcheggi con copertura "verde".

Alla conferenza stampa anche Michele Colnaghi, presidente del municipio Centro Ovest: “Sono stato coinvolto in fase di progettazione del piano e ho riportato all’amministrazione quelle che erano le priorità della cittadinanza, alcuni spunti sono stati colti e credo che se questi progetti saranno finanziati e realizzati sarà un qualcosa di positivo per Sampierdarena - ha affermato - ribadisco però come questo piano non possa essere assolutamente una sorta di compensazione nel caso di trasferimento a ponte Somalia dei depositi chimici oggi a Multedo”. Su questo commento la replica di Bucci: “Io non ho mai parlato di compensazioni, parliamo di due piani completamente diversi ma la nostra idea per i depositi resta quella di ponte Somalia, alla fine siamo convinti che non ci saranno problemi”.