Comunali: Chiavari; Garibaldi, progetto per fare volare città

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - Un nuovo volto al fronte mare; il mantenimento del carcere solo se il tribunale sarà riattivato; mitigazione del rischio idrogeologico e salvaguardia dell'ambiente. Sono alcuni dei temi del programma di governo della candidata sindaco di Chiavari Silvia Garibaldi. La consigliera d'opposizione uscente, ex coordinatrice cittadina di Forza Italia, si è presentata ufficialmente oggi pomeriggio al caffè Defilla.

"Il nostro è un progetto civico di ispirazione centrista nato per aggregare forze moderate, cattoliche, liberali e riformiste" spiega Garibaldi che ha giustificato il suo addio a Forza Italia con la volontà di non avere simboli di partito: "Nel nostro gruppo non ci sono veti o simboli di partito, ma una comunità di cittadini con dei valori condivisi e un unico obiettivo: far volare Chiavari di nuovo in alto".

Poi una critica all'amministrazione uscente: "in questi 5 anni è mancato l'ascolto. Per noi sarà invece fondamentale ascoltare le famiglie, le persone e le associazioni, mettendo i loro bisogni al centro dell'azione amministrativa." Nata e vissuta a Chiavari, 48 anni, laureata in matematica e statistica, di professione project manager, Silvia Garibaldi si presenta con tre liste a sostegno della candidatura e il sostegno esterno di Italia Viva: 'Con Silvia Vola Chiavari', 'Chiavari per tutti' e 'Insieme si può'.

I candidati a sindaco di Chiavari sono cinque: oltre a Silvia Garibaldi, Giovanni Giardini per il centrodestra unito; Mirko Bettoli per il centrosinistra; Davide Grillo per il M5S; Federico Messuti per l'amministrazione uscente. (ANSA).