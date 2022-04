Codacons, ricorso a Tar contro concorso docenti Liguria

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - Il Codacons presenterà un ricorso collettivo al Tar della Liguria contro le bocciature al concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado. In regione, secondo l'associazione, è stato registrato un numero elevato di bocciature "a causa di quesiti posti in modo errato o ingannevoli".

"Dopo la decisione del Tar del Lazio che, pronunciandosi sul ricorso contro i quiz errati del concorso indetto dal Comune di Roma ha riammesso alcuni candidati bocciati, il Codacons - si legge in una nota - rilancia il ricorso collettivo in Liguria.

La sentenza di pochi giorni fa del Tar e l'ammissione di colpa del Miur aprono la strada alle istanze di chi non ha superato il concorso ordinario a causa proprio dei quiz con domande e risposte errate".

"Docenti che ora possono far valere i propri diritti - conclude il Codacons - dinanzi il tribunale amministrativo e chiedere di essere riammessi alle prove. Stiamo per questo preparando un ricorso collettivo al Tar al quale è ancora possibile aderire seguendo le istruzioni pubblicate alla pagina web https://codacons.it/concorso-ordinario-docenti-nella-scuola-seco ndaria-di-primo-e-secondo-grado-2022-in-preparazione-il-ricorso- per-i-bocciati-alle-prove-scritte/". (ANSA).