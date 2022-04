Candidata sindaco de La Sinistra con Mannoia contro guerra

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - Dopo il concerto di ieri sera, Fiorella Mannoia ha ricevuto Antonella Marras, candidata sindaca per "La Sinistra Insieme". Lo comunica in una nota lo staff di Antonella Massar. Le due hanno parlato del dramma della guerra, degli attacchi virulenti verso chi oggi non voglia prendere posizioni a favore dell'intervento armato e dell'importanza dello spettacolo come veicolo di cultura, pace e solidarietà.

