Sequestrati cocaina e denaro a Loano, un arresto

(ANSA) - LOANO, 26 APR - La polizia municipale di Loano (Savona) ha sequestrato 50 grammi di cocaina e 20 mila euro in contanti durante un'operazione antidroga portata a termine anche grazie all'unità cinofila. A dare il via alle indagini sono state alcune segnalazioni relative a una vasta attività di spaccio nella zona compresa tra il parco Don Leone Grossi e la via Aurelia a Loano. Gli agenti, durante uno dei tanti appostamenti, hanno notato la presenza di un cittadino nordafricano seduto alla fermata del bus impegnato in una fitta conversazione con un connazionale. Pochi minuti dopo gli stessi agenti hanno assistito alla cessione della droga. Fermati, i due uomini sono stati accompagnati presso il comando di polizia locale dove l'acquirente ha ammesso di aver comprato della cocaina per uso personale. Il pusher è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina. Su disposizione del magistrato di turno è scattata la perquisizione a casa dell'uomo: qui sono stati trovati rinvenuti altri 37 grammi di cocaina. (ANSA).