Macchinari rumorosi, condominio vince al Tar contro ambulatorio

(ANSA) - CHIAVARI, 26 APR - Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso presentato da un condominio per i rumori provenienti da un poliambulatorio con strumenti di diagnosi e di cura gestito da imprenditori privati della sanità in pieno centro a Chiavari (Genova).

I condomini di un palazzo vicino al polo sanitario avevano inoltrato più volte diffide al Comune per chiedere verifiche e documentazione sulla tollerabilità dei rumori provenienti dalla struttura per diagnostica e terapia installata dal poliambulatorio nei pressi dei locali di proprietà. Nel mirino sono finiti soprattutto le autorizzazioni per gli impianti di raffreddamento dei macchinari del centro sanitario. Il contenzioso riguarda la legittimità dell'insediamento di un poliambulatorio specialistico e diagnostico, di un presidio di recupero e rieducazione funzionale con punto prelievi in circa mille metri quadrati al piano terreno di un immobile realizzato da tempo nel centro di Chiavari. La sentenza del Tar ora obbliga il Comune di Chiavari a riesaminare la situazione e le autorizzazioni edilizie. (ANSA).