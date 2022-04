Euroflora: Giansanti, è modello da esportare nel mondo

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - "Euroflora è modello da esportare nel mondo per promuovere le eccellenze del prodotto italiano".

Questa la proposta lanciata oggi a Genova dal presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti in visita a Euroflora 2022. "L'eccezionalità del format di Euroflora, un unicum a livello mondiale, deve diventare - ha detto Giansanti - lo strumento per la promozione internazionale dell'intero comparto florovivaistico italiano attraverso tappe intermedie che creino continuità tra un'edizione e l'altra della rassegna.

Uno strumento che accompagnerà la transizione ecologica delle nostre città, nel rispetto del modello europeo di città intelligenti dove il ruolo del verde è fondamentale per la vivibilità e la sostenibilità. Confagricoltura è al fianco di Euroflora per realizzare concretamente questo progetto". (ANSA).