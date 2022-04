Comune Genova, in distribuzione nuovo Baby Kit

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - È stato presentato questa mattina al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il Baby Kit dedicato ai neonati nati o adottati nel 2022 e residenti a Genova.

Il Baby Kit, avviato nel 2019, è stato promosso dall'Agenzia per la Famiglia della Direzione Politiche Sociali, con l'Assessorato alla famiglia e relativi diritti e l'Ufficio Relazioni con le aziende e fundraising del Comune di Genova, e realizzato con il contributo di diversi sponsor.

Il kit di quest'anno contiene - oltre ai vari prodotti utili per i primi mesi di vita, al segnalibro "Trasportaci Sicuri" e al pieghevole esplicativo del pacchetto di servizi previsti dalla tessera Gold per l'assistenza pediatrica di Automobile Club di Genova - anche dépliant informativi su alcuni importanti servizi del Comune di Genova. Altra novità è la presentazione della prima carta di Identità Culturale: dedicata ai nuovi nati residenti a Genova, si tratta di uno strumento per aiutare a conoscere le occasioni culturali e i luoghi da visitare che Genova offre anche ai suoi cittadini più piccoli, insieme alle agevolazioni previste per facilitarne la fruizione da parte dei bimbi e delle famiglie e per tenere traccia delle prime esperienze alla scoperta di Genova. Grazie alla partecipazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", il Baby Kit 2022 conterrà anche il dépliant della Banca del Latte Umano Donato.

Nel 2021 il Comune di Genova ha distribuito circa due mila kit. Quest'anno l'Agenzia per la Famiglia conta di raggiungere circa 3mila nuovi nati. "Per il quarto anno consecutivo il Comune di Genova dà il benvenuto ai nuovi nati - dichiara l'assessore Lorenza Rosso - con un primo pacchetto di servizi e informazioni, a disposizione dei neonati e delle loro famiglie, che si pone in continuità con tutte le altre iniziative del Comune a sostegno di genitori e bambini. Il Baby Kit vuole comunicare alla famiglia che il comune c'è con tutti i servizi che mette a disposizione e con le informazioni necessarie per raggiungerli". (ANSA).