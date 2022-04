Tir si ribalta in A10, chiuso e riaperto tratto Aeroporto-Genova Ovest

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Un tir si è ribaltato alle prime luci dell'alba sullo svincolo autostradale tra l'A10 e l'A7 disperdendo il carico. Il tratto autostradale tra Genova Aeroporto e Genova Ovest è stato chiuso per consentire il recupero dei materiali dispersi.

Il Tir stava percorrendo il tratto in direzione Milano quando, forse per il maltempo o per l'eccessiva velocità il rimorchio si è sbilanciato e si è rovesciato. L'autista dell'autoarticolato è rimasto lievemente ferito. Sul posto Vigili del fuoco e personale di Aspi oltre alla polizia stradale. Per chi viaggia in A10 verso Genova è stata istituita l'uscita obbligatoria a Genova Aeroporto. (ANSA).