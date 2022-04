Svelata 'Rosa di Genova', ha colori bandiera S.Giorgio

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - È stata svelata oggi a Euroflora 2022 la 'Rosa di Genova', la nuova varietà bianca e rossa che riporta ai colori della bandiera di san Giorgio, simbolo stesso della città di Genova. Al battesimo nel roseto di villa Grimaldi il vicesindaco di Genova, Massimo Nicolò con Ilaria Doria, presidente del Garden Club di Genova, Debora e Gian Guido Ghione della Nirp International, azienda leader mondiale nel settore della selezione di nuove varietà di rose che ha realizzato il nuovo esemplare, e Rino Surace, direttore di Euroflora.

Dopo la cerimonia alcuni esemplari sono stati messi a dimora nel roseto di Villa Grimaldi, in compagnia dei colori e dei profumi delle circa 200 varietà già presenti. Niccolò ha ringraziato i ricercatori che hanno 'creato' il nuovo esemplare di rosa: "lo dico da ricercatore, seppur in un altro campo: conosco la passione e gli sforzi che ci sono nel lavoro di ricerca. Una rosa che ci inorgoglisce come genovesi poiché presenta i colori della bandiera di San Giorgio, che abbiamo festeggiato proprio ieri".

"Era da tempo che stavamo pensando come associazione a un simbolo da donare alla città di Genova - ha detto Doria - Abbiamo così deciso di coinvolgere uno dei maggiori leader del settore incontrando anche l'appoggio convinto da parte dell'amministrazione comunale". Questo progetto, ha sottolineato Debora Ghione del Nirp "ci ha da subito entusiasmato e ora siamo qui a presentare al pubblico questa "nascita". La rosa di Genova ha uno spazio speciale nel nostro allestimento dove trovano dimora bellissimi esemplari di rosai brevettati, tutti di edizione Nirp". C'è "molta attenzione per questa edizione di Euroflora, la seconda che si svolge qui ai Parchi di Nervi, anche se la prima, nel 2018, può essere considerata quasi un'edizione zero. Spero che questa rosa - ha concluso il direttore di Euroflora, Rino Surace - diventi uno dei simboli di Euroflora, destinato a durare nel tempo, anche per le prossime edizioni". (ANSA).